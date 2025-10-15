Habertürk
Habertürk
        Başkent'te "beyaz baston farkındalık" yürüyüşü | Son dakika haberleri

        Başkent'te görme engellilerden "beyaz baston farkındalık" yürüyüşü

        Ankara'da görme engelliler, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü dolayısıyla "farkındalık" yürüyüşü gerçekleştirdi. Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Hasan Tatar, bugün dünyanın dört bir yanında beyaz bastonun anlamının ve işlevinin tanıtıldığını söyledi. Vatandaşların birçoğunun beyaz bastonun anlamının ve öneminin farkında olmadığını belirten Tatar, şehirdeki çukur, tümsek ve mantarların da görme engellilerin hareket etmesine engel olduğuna dikkati çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 18:25 Güncelleme: 15.10.2025 - 18:25
        Başkent'te "beyaz baston farkındalık" yürüyüşü
        Ankara'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü dolayısıyla beyaz bastonlarıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanan görme engelliler, taleplerini içeren dövizler taşıyıp sloganlar attı.

        Burada grup adına açıklamada bulunan Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Hasan Tatar, bugün dünyanın dört bir yanında beyaz bastonun anlamının ve işlevinin tanıtıldığını söyledi.

        Vatandaşların birçoğunun beyaz bastonun anlamının ve öneminin farkında olmadığını belirten Tatar, "Yurttaşlarımız elinde beyaz baston gördükleri kişilere saygıyla yaklaşıp, kendilerinin herhangi bir yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorsunlar. 'Yardıma ihtiyacımız var.' derlerse, kendi kollarına onları alsınlar ya da dirseklerinden tutup gidecekleri yere kadar eşlik etsinler" diye konuştu.

        Şehirdeki çukur, tümsek ve mantarların görme engellilerin hareket etmesine engel olduğuna dikkati çeken Tatar, yoldaki sarı çizgilerin mevsim şartlarından etkilendiğini, ulaşım araçlarındaki sesli anons sistemlerinin de çalışmadığını ifade etti.

        "BEYAZ BASTON YASASI"

        Tatar, birçok ülkede "Beyaz Baston Yasası" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bizde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin beyaz baston yasasını çıkartması, beyaz bastonun standartları, işlevi, kullanılacağı yerler ve ihlalleri durumunda öngörülecek yaptırımların bu yasada ayrıntılı biçimde yer alması gerekir. Siyasi partiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden, alandaki sivil toplum kuruluşlarıyla görüş alışverişi, işbirliği yaparak beyaz baston yasasını çıkarmalarını istiyoruz."

        BAŞKAN MANSUR YAVAŞ'A ÇAĞRI

        Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan da TBMM'den beyaz baston yasasının gündeme alınıp çıkarılmasını talep etti.

        Bugünün anlamının "erişilebilirlik" olduğunu ancak başkentteki ulaşım araçlarında sesli komut sistemlerinin çalışmadığını belirten Dugan, "Sayın Mansur Başkan buradan size sesleniyorum: EGO'nun sesini ne zaman açacaksın? Engelliler burada seni bekliyor. Belediyenin önünde eylem de yaptık. Bana söz vermiştin, '15 güne kadar açacağım.' diye. 5 ay geçti Sayın Mansur Başkan, lütfen bu engellinin sesini duy" dedi.

        Konuşmaların ardından grup, sürücüler ve vatandaşlarda farkındalık yaratmak amacıyla sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

        #ankara haberleri
        #beyaz baston
        #görme engelli
