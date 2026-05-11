Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Başkent'te engellilerin talepleriyle ilgili açıklama | Son dakika haberleri

        Başkent'te engellilerin talepleriyle ilgili basın açıklaması

        Başkent'te bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK), engellilerin erişilebilirlik, eğitim, istihdam ve sosyal haklara ilişkin taleplerini aktardı. Son yıllarda engelli haklarında geriye gidiş yaşandığını savunan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, özel eğitim hizmetlerinin artırılması çağrısında bulundu. Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelli Meclisi Başkanı Yıldıray Çınar da grup adına okuduğu basın açıklamasında, karar alma süreçlerinde etkin katılım talebine dikkati çekerek, şehirlerin engelli bireylerin bağımsız yaşamını destekleyecek şekilde düzenlenmesi taleplerini dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 17:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkent'te engellilerin talepleriyle ilgili açıklama
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da engellilere yönelik çalışmalar yürüten konfederasyon, federasyon, dernekler ve Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi temsilcileri ve üyeleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda bir araya geldi.

        Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, yaptığı açıklamada, bu haftanın yalnızca kutlama haftası olmadığını, engelli bireylerin yaşadığı sorunların ve taleplerin kamuoyuna aktarılması açısından önem taşıdığını söyledi.

        Son yıllarda engelli haklarında geriye gidiş yaşandığını savunan Çelebi, özellikle ÖTV muafiyeti düzenlemeleri, emeklilik sistemi ve evde bakım desteklerine ilişkin uygulamaların engelli bireyler açısından yeni mağduriyetler oluşturduğunu öne sürdü.

        REKLAM

        Çelebi, evde bakım desteği alan ailelerin de yeni değerlendirme kriterleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını savunarak, özel eğitim hizmetlerinin artırılması çağrısında bulundu.

        Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelli Meclisi Başkanı Yıldıray Çınar da grup adına okuduğu basın açıklamasında, karar alma süreçlerinde etkin katılım talebine dikkati çekerek, "Engellileri ilgilendiren tüm mevzuat ve hizmet süreçlerinde sivil toplumun katılımı, planlamadan izlemeye kadar her aşamada yasal ve bağlayıcı bir zorunluluk haline getirilmelidir" dedi.

        Çınar, erişilebilirlik standartlarının artırılması, istihdam kotalarının yükseltilmesi, eğitimde kapsayıcılığın güçlendirilmesi ve şehirlerin engelli bireylerin bağımsız yaşamını destekleyecek şekilde düzenlenmesi taleplerini dile getirdi.

        Açıklamanın ardından grup, Anıtkabir'e yürüdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İneğin bostanıma girdi kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Töngel köyünde komşunun bostanına giren inek akrabalar arasında kavgaya neden oldu, kavgada silah kullanıldı, 18 yaşındaki Yasin Işık hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. (İHA)

        #ankara haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"