Başkent'te engellilerin talepleriyle ilgili açıklama

Ankara'da engellilere yönelik çalışmalar yürüten konfederasyon, federasyon, dernekler ve Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi temsilcileri ve üyeleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda bir araya geldi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, yaptığı açıklamada, bu haftanın yalnızca kutlama haftası olmadığını, engelli bireylerin yaşadığı sorunların ve taleplerin kamuoyuna aktarılması açısından önem taşıdığını söyledi.

Son yıllarda engelli haklarında geriye gidiş yaşandığını savunan Çelebi, özellikle ÖTV muafiyeti düzenlemeleri, emeklilik sistemi ve evde bakım desteklerine ilişkin uygulamaların engelli bireyler açısından yeni mağduriyetler oluşturduğunu öne sürdü.

REKLAM

Çelebi, evde bakım desteği alan ailelerin de yeni değerlendirme kriterleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını savunarak, özel eğitim hizmetlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelli Meclisi Başkanı Yıldıray Çınar da grup adına okuduğu basın açıklamasında, karar alma süreçlerinde etkin katılım talebine dikkati çekerek, "Engellileri ilgilendiren tüm mevzuat ve hizmet süreçlerinde sivil toplumun katılımı, planlamadan izlemeye kadar her aşamada yasal ve bağlayıcı bir zorunluluk haline getirilmelidir" dedi.

Çınar, erişilebilirlik standartlarının artırılması, istihdam kotalarının yükseltilmesi, eğitimde kapsayıcılığın güçlendirilmesi ve şehirlerin engelli bireylerin bağımsız yaşamını destekleyecek şekilde düzenlenmesi taleplerini dile getirdi.

Açıklamanın ardından grup, Anıtkabir'e yürüdü.