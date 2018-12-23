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Çocukluk arkadaşları endüstri mühendisi Mustafa Yalçın ile otomotiv mühendisi Tayfun Aksoy, "kafe-kütüphane" hayalini gerçeğe dönüştürmek amacıyla birkaç yıl önce çalışma başlattı.
İki arkadaş ilk işletmelerini Kızılay'da "Uyanık Kütüphane" adıyla faaliyete geçirdi. Sabah saat 9.00'da mesaiye başlayan ve saat 02.00'ye kadar açık kalan kafeteryaya 9 TL karşılığında giriş yapan öğrenciler, ücretsiz olarak sunulan içecekle binlerce kitap arasında kendileri için oluşturulan ortamlarda ders çalışma imkanı buluyor.
Mekandaki sesli salonlarda grup halinde ders çalışıldığı gibi sunum yapma imkanı da sağlanabiliyor. Sessiz salonlarda ise normal kütüphanelerde olduğu gibi bireyler tek başına çalışma yapıyor. Kafeteryaya özellikle Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS),hakimlik - savcılık, üniversiteye hazırlık gibi sınavlara çalışanlar daha çok ilgi gösterirken vize ve final sınavı haftalarında talep daha da artıyor.
SAAT SINIRI YOK
İşletme sahiplerinden Mustafa Yalçın, yaklaşık üç yıldan bu yana hizmet veren kafeteryaya ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.
Üniversite zamanında ders çalışmada veya grup çalışması yapmada zorluk yaşadıkları için böyle bir ihtiyacın olduğunu gördüklerini anlatan Yalçın, "Buna benzer konseptler vardı ama tam olarak böyle değildi. Biz de burayı açtık. Yoğun bir talep gördükten sonra da şube sayısını 4'e çıkardık. Günde yaklaşık bin arkadaş bizi ziyaret ediyor" dedi.
İşletme müdürü Osman Gündoğdu da gelenlere kafeteryaya girişte 9 lira karşılığında fiş verdiklerini bununla da istedikleri bir içeceği alabildiklerini ifade etti. Gündoğdu, "Giriş fişleriyle gelen arkadaşlarımız belirli bir saat sınırı olmadan burada ders çalışabiliyorlar. 'Şu saatte girip, şu saatte çıkacaksınız.' diye bir olayımız yok bizim" şeklinde konuştu.
"DÖRT DUVAR ARASINDA ÇALIŞMAK BİZİ MOTİVE ETMİYOR"
Kütüphanenin müdavimlerinden Zümra Uğur üniversite sınavına hazırlandıklarını belirterek, "Sınava hazırlandığım için çok büyük bir stres altındayım. Evde dört duvar arasında çalışmak bizi pek motive etmiyor. Buraya gelerek farklı bir ortamda çalışan insanları görüyoruz, moralimiz yükseliyor. Aynı zamanda burada internet olduğu için araştırmalarımızı da yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Esma Özbey çok yoğun çalışması gerektiği için burayı tercih ettiğini, samimi bir ortamda rahat rahat çalışabildiğini söyledi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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