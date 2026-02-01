Başkentray, Yenikent'e uzatılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan(OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi’nde devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Projemiz Ankara’da hem yolcu taşımacılığında hem de yük seferlerinde büyük bir dönüşümün kapısını aralayacak.” ifadelerini kullandı.

Toplamda 16 kilometre uzunluğunda bir güzergâh inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, “Projemiz kapsamında, Başkentray Banliyö Hattı’nı Sincan’dan Yenikent’e kadar 12 kilometre uzatıyoruz. Ayrıca Yenikent’ten Kazan Soda tesislerine 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.

ÜÇ YENİ İSTASYON

Sincan-Yenikent arasında çift hatlı bir demiryolu yaptıklarını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başkentray Hattı kapsamında Kayaş-Sincan arasında toplam 24 istasyon bulunuyor. Sincan’dan Yenikent’e uzanacak 12 kilometrelik güzergahta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 adında üç yeni istasyon kuruyoruz. Projemiz tamamlandığında Başkentray Banliyö Hattını Sincan İstasyonu üzerinden 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Yenikent'e entegre edeceğiz. Yenikent’in 600 bini aşan nüfusunu toplu taşımayla başkentin raylı sistem ağına bağlayacağız. Aynı zamanda Kazan Soda tesislerine bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4.4 milyon ton yük taşıyacağız. Kazan Soda Fabrikası’nda üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı bir şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız.”