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Ankara'da kadın cinayeti... Göğsünden vurduğu sevgilisini rehin aldı

Ankara’da tartıştığı sevgilisini göğsünden vurduktan sonra rehin alan saldırgan, intihar edeceğini beyan ederek etrafa kurşun yağdırdı. Saldırganın elinden güçlükle alınan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Özel harekat timlerinin "teslim ol" çağrılarına direnen zanlı olay yerine çağrılan ailesinin ikna çabasıyla teslim oldu

29.11.2018 - 06:54 | Güncelleme: AA

Ankara'da birlikte yaşadığı kadını evinin önünde silahla ateş ederek vuran kişi intihara teşebbüs etti. Alınan bilgiye göre, Mamak'a bağlı Üreğil Mahallesi'nde oturan Emine Çakır (39) ile bir süredir birlikte yaşayan Habib K. (50) kadın ile birlikte evinin önüne geldi.

Habib K, binanın otoparkında araç içinde tartıştığı Çakır'ı darbetmeye başladı. AA'nın haberine göre; bir süre sonra araçtan inen Çakır ile birlikte binanın önüne gelen Habib K, üzerinde taşıdığı silahı çekerek tehditler savurdu.

"SENİ KİMSELERE YAR ETMEM" DİYEREK ATEŞ ETTİ

Daha sonra Çakır'a "Seni kimselere yar etmem" diyerek bir kaç kez ateş eden Habib K, ağır yaralanan kadını rehin aldı. Habib K, bu sırada silah sesini duyarak olay yerine gelen sitenin özel güvenlik görevlisini de yaklaşmaması konusunda tehdit etti.

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Habib K. etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polisleri karşısında gören Habib K, çevreye ateş etmeye devam ederken "teslim ol" çağrısı karşısında silahı kendine doğrulttu.

 

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Bir süre sonra polisin ikna çabası ile yaralı kadını polis ekiplerine veren zanlı teslim olmamak için direnirken olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bu sırada polis ekiplerinin olay yerinden uzaklaştırarak otoparka götürdüğü Emine Çakır ilk yardım ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zırhlı araçlarla olay yerine gelen özel harekat timleri binanın etrafında geniş güvenlik önlemi alırken Habib K'ye silahını bırakması çağrısında bulundu.

AİLESİNİN İKNA ÇABASIYLA TESLİM OLDU

Uzun süre polisin çağrısına direnen zanlı olay yerine çağrılan anne ve babası ile oğlunun ikna çabasıyla teslim oldu. Olayın şokunu yaşayan oğlu Osman K, yanına geldiği babasına sarılarak ağladı. Bu sırada Habib K'nin anne ve babası da feryat ederek fenalık geçirdi.

Daha sonra Habib K, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÇAKIR'IN EVLİ OLDUĞU VE EŞİNDEN AYRI YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada çok sayıda boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler hayatını kaybeden Emine Çakır'ın evli olduğunu ve bir süredir eşinden ayrı yaşadığını belirledi.

 

 

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