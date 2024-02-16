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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Başkentte müzik dolu bir gece: Angora'da Türk Halk Müziği türküleri yankı buldu!

        Başkentte müzik dolu bir gece: Angora'da Türk Halk Müziği türküleri yankı buldu!

        Angora Evleri Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu'nun dört bir yanından seçilen türkülerle renkli bir dinletiye ev sahipliği yaptı. Orta Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgelerinin unutulmaz türküleri, başkent Ankara'nın Angora bölgesinde yankılandı. Anadolu'nun çeşitli yörelerinden gelen eserlerle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 16.02.2024 - 17:11
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        Angora'da Türk Halk Müziği türküleri yankı buldu!
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        Angora Evleri Türk Halk Müziği Korosu tarafından türkü dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlikte, Orta Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgelerinden seçilen türküler seslendirildi.

        Etkinliğe katılan Müzik Eser Sahipleri Meslek Birliği Başkanvekili ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Kul; Kendi yazdığı bir şiiri de seslendirdi. Salonda duygulu anlar yaşandı. Ayrıca etkinliğe; Müzik Eser Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Turan, Angora Evleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşdemir ile çok sayıda iş insanı, akademisyen ve devlet sanatçıları katıldı. Katılımcılar, dinletiye yönelik Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

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        “ANGORA EVLERİ’Nİ SANATLA BÜTÜNLEŞTİRMEK VE SANATSAL FAALİYETLERİ SEVDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

        Angora Evleri’nde kültürel ve sanatsal faaliyetleri ön plana çıkarmayı amaçladığını ifade eden İbrahim Taşdemir, “Biz burayı açmakla Angora Evlerinde kültürel ve sanatsal faaliyetleri ön plana çıkarmayı arzu ettik. Bu çerçevede Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği korolarına öncelik verdik. Bu arada drama kursları veriyoruz şiir dinletileri düzenliyoruz. Çocuklar için bale ve resim kursu düzenliyoruz. Ayrıca çocuk korosu kurmayı düşünüyoruz. Şimdiye kadar uzun süredir yapılmamış olan sanatsal etkinlikleri yapmak suretiyle Angora Evleri’ni sanatla bütünleştirmek ve sanatsal faaliyetleri burada sevdirmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.

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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Kul ise “Bu tip etkinliklerin olması bizleri son derece mutlu ediyor. Çok güzel bir akşam oldu” ifadelerini kullandı.

        Müzik Eser Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Turan da etkinliğe dair değerlendirmelerde bulundu. Tural; “Koroyu çok beğendim. Böyle etkinliklerin daha da artmasını temenni ederim” dedi.

        Türk Sanat Müziği Korosu Başkanı Orhan Kaçmaz ise “Gayemiz Angora evlerinde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve diğer tiyatro resim güzel sanatları yerleştirmek ve bu nezih toplumu daha çok sosyalleştirmeye çalışmak.” dedi.

        Hülya Üstünkaya ise; “Bu sitede maalesef bugüne kadar bir kültür merkezimiz olamamıştı ve bu çerçevede biz de hazırlıklarımızı yaptık ve burayı kurduk. Güzel bir kültür sanat etkinliği olacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Tiyatro Sanatçısı Serap Sağlar da “Ben Angora Evleri’nde çok eski oturanlardanım yaklaşık 22 yıl oldu. Ancak o kadar büyük bir alan ki insanlar birbirini tanımıyor. Bu etkinliklerin gerçek amacı aslında burada yaşayan komşularımızla ilişki içinde bulunmak, birbirimizi anlamak, sevmek ve dayanışma içinde olmak.” ifadelerini kullandı.

        Pek çok yöreden türkülerin seslendirildiği gece Koro şefi Ahmet Tekkuş’un kendi yazdığı eserleri seslendirmesiyle sona erdi.

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