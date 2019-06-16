Ankara'da, akşam saatlerinde başlayan yağmur, etkisini arttırarak sağanağa dönüştü. Yaklaşık 2 saat süren şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Araçları ile yollarda olan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, su birikintisinin meydana geldiği yerlerde vidanjörler ile biriken suları tahliye ve tıkanan kanalizasyonları açmak için çalışma başlattı.

Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yollardan biri de Çetin Emeç Bulvarı’ydı. Bulvar üzerinde Balgat istikametinde giden kamyon, kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasının direğine çarptı. İHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle kamyonda ağır hasar oluşurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

KIRIKKALE'DE SAĞANAK, TAŞKINA NEDEN OLDU

Kentte etkili olan sağanak, Bahçelievler ile Yuva mahallelerinin arasından geçen dere yatağının taşmasına neden oldu. Bir anda yükselen sel sularına otomobil içerisindeyken yakalanan aile, mahallelinin yardımıyla kurtarıldı.

Kırıkkale genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, şehirde sel ve taşkınlara neden oldu. Kent merkezinde bulunan Bahçelievler ile Yuva Mahallelerinin arasından geçen dere yatağı, sel sularının birikmesiyle taştı.

DHA'nın haberine göre; otomobille düğünden dönerken yükselen sel suyunun arasında kalan aynı aileden 3 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla sele kapılmaktan son anda kurtarıldı.

Sulakyurt ilçesinde ise elektrik trafosuna yıldırım isabet etti.

Elektriksiz kalan ilçede, sağanak nedeniyle 3 evi sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaş, belediye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.