Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcilerimizin maç programı!
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın mücadele edeceği son 16 turunda maç programı belirlendi.
Türk temsilcileri Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın mücadele edeceği Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki maç programı belli oldu.
Son 16 turunda 23 Ocak Salı günkü maçlarla başlayacak mücadele 20 Mart Çarşamba günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alanların çeyrek final vizesi alacağı organizasyonda grup liderleri saha avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşacaklar Dörtlü Final'e yükselecek.
Bursaspor İnfo Yatırım ve Darüşşafaka Lassa'nın veda ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde I Grubu'nda yer alacak TOFAŞ, İspanya'dan Unicaja, Fransa'dan SIG Strasbourg ile Cholet'le karşılaşacak.
J Grubu'ndaki Galatasaray Ekmas ise Fransa'da JDA Bourgogne Dijon'un yanı sıra Alman ekipler Telekom Baskets Bonn ve MHP RIESEN Ludwigsburg'la, K Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka ise İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ve Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.
TÜRK TEMSİLCİLERİNİN SON 16 TURUNDAKİ MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:
1. hafta
23 Ocak Salı
Pınar Karşıyaka-Lenovo Tenerife
Telekom Baskets Bonn-Galatasaray Ekmas
24 Ocak Çarşamba
Unicaja-TOFAŞ
2. hafta
30 Ocak Salı
Galatasaray Ekmas-JDA Bourgogne Dijon
31 Ocak Çarşamba
TOFAŞ-SIG Strasbourg
Hapoel Bank Yahav-Pınar Karşıyaka
3. hafta
6 Şubat Salı
MHP RIESEN Ludwigsburg-Galatasaray
7 Şubat Çarşamba
TOFAŞ-Cholet
Pınar Karşıyaka-Peristeri
5 Mart Salı
Galatasaray Ekmas-Telekom Baskets Bonn
6 Mart Çarşamba
Cholet-TOFAŞ
Peristeri-Pınar Karşıyaka
5. hafta
12 Mart Salı
Galatasaray Ekmas-MHP RIESEN Ludwigsburg
13 Mart Çarşamba
TOFAŞ-Unicaja
Lenovo Tenerife-Pınar Karşıyaka
6. hafta
19 Mart Salı
Pınar Karşıyaka-Hapoel Bank Yahav
SIG Strasbourg-TOFAŞ
20 Mart Çarşamba
JDA Bourgogne Dijon-Galatasaray Ekmas