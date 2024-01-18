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        Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcilerimizin maç programı!

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın mücadele edeceği son 16 turunda maç programı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:38
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        Temsilcilerimizin maç programı açıklandı
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        Türk temsilcileri Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın mücadele edeceği Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki maç programı belli oldu.

        Son 16 turunda 23 Ocak Salı günkü maçlarla başlayacak mücadele 20 Mart Çarşamba günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alanların çeyrek final vizesi alacağı organizasyonda grup liderleri saha avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşacaklar Dörtlü Final'e yükselecek.

        Bursaspor İnfo Yatırım ve Darüşşafaka Lassa'nın veda ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde I Grubu'nda yer alacak TOFAŞ, İspanya'dan Unicaja, Fransa'dan SIG Strasbourg ile Cholet'le karşılaşacak.

        J Grubu'ndaki Galatasaray Ekmas ise Fransa'da JDA Bourgogne Dijon'un yanı sıra Alman ekipler Telekom Baskets Bonn ve MHP RIESEN Ludwigsburg'la, K Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka ise İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ve Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.

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        TÜRK TEMSİLCİLERİNİN SON 16 TURUNDAKİ MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

        1. hafta

        23 Ocak Salı

        Pınar Karşıyaka-Lenovo Tenerife

        Telekom Baskets Bonn-Galatasaray Ekmas

        24 Ocak Çarşamba

        Unicaja-TOFAŞ

        2. hafta

        30 Ocak Salı

        Galatasaray Ekmas-JDA Bourgogne Dijon

        31 Ocak Çarşamba

        TOFAŞ-SIG Strasbourg

        Hapoel Bank Yahav-Pınar Karşıyaka

        3. hafta

        6 Şubat Salı

        MHP RIESEN Ludwigsburg-Galatasaray

        7 Şubat Çarşamba

        TOFAŞ-Cholet

        Pınar Karşıyaka-Peristeri

        5 Mart Salı

        Galatasaray Ekmas-Telekom Baskets Bonn

        6 Mart Çarşamba

        Cholet-TOFAŞ

        Peristeri-Pınar Karşıyaka

        5. hafta

        12 Mart Salı

        Galatasaray Ekmas-MHP RIESEN Ludwigsburg

        13 Mart Çarşamba

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        TOFAŞ-Unicaja

        Lenovo Tenerife-Pınar Karşıyaka

        6. hafta

        19 Mart Salı

        Pınar Karşıyaka-Hapoel Bank Yahav

        SIG Strasbourg-TOFAŞ

        20 Mart Çarşamba

        JDA Bourgogne Dijon-Galatasaray Ekmas

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