Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa küme düştü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Mersin Spor, Darüşşafaka Lassa'yı 105-89 yendi ve sezonu 16 galibiyetle 6. sırada tamamlayarak play-off'lara kaldı.

Bu sonuçla Türk basketbolunun köklü takımı Darüşşafaka Lassa, 10 yıl sonra küme düştü. Yeşil siyahlılar, 2010-11 sezonunda ligden düşmüş ve 2014-15 sezonunda Süper Lig'e tekrar yükselmişti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne veda eden ilk takım ise bu sezon lige yükselen Semt 77 Yalovaspor olmuştu.