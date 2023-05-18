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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı başlıyor

Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek organizasyonda İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid, Yunanistan'dan Olympiakos ve Fransa'dan Monaco, 2022-2023 sezonunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı başlıyor
AA

Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'in ilk gününde yarı final maçları oynanacak. Yarın TSİ 18.00'de Olympiakos ile Monaco karşı karşıya gelecek. Günün diğer müsabakası ise El Clasico'ya sahne olacak. Barcelona ile Real Madrid, TSİ 21.00'de ikinci ve son finalist olabilmek için sahaya çıkacak.

Bu maçlarda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek. Parkeden mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük mücadelesi oynayacak. Organizasyonda final ve üçüncülük karşılaşmaları 21 Mayıs Pazar günü yapılacak.

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:

YARIN

18.00 Olympiakos-Monaco

21.00 Barcelona-Real Madrid

21 MAYIS PAZAR

17.00 Üçüncülük maçı

20.00 Final

GEÇEN SEZONA GÖRE TEK FARKLI TAKIM YER ALACAK

Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda geçen sezona göre tek farklı takım mücadele edecek.

Play-off aşamasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Monaco, ilk kez Dörtlü Final'de sahne alacak.

Organizasyonda son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, güçlü kadrosuna rağmen bu sezon play-off'a kalamayarak beklentileri karşılayamadı.

Geride kalan sezon Dörtlü Final'de mücadele eden Barcelona, Real Madrid ve Olympiakos ise 2022-2023'te de adlarını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

9 YIL SONRA TÜRK TEMSİLCİSİ YOK

Dörtlü Final'de 9 sene sonra Türk takımları mücadele edemeyecek.

THY Avrupa Ligi'nde 2015, 2016, 2017 ve 2018'de Fenerbahçe, 2021 ve 2022'de ise Anadolu Efes son 4 takım arasında yer almıştı. 2019'da ise her iki takım da Dörtlü Final organizasyonunda oynayamaya hak kazanmıştı.

2017'de Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken, 2021 ve 2022'de de Anadolu Efes kupayı müzesine götürmüştü. Ligde 2019-2020 sezonu ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

TÜRK HAKEM EMİN MOĞULKOÇ, GÖREV YAPACAK

Emin Moğulkoç, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ilk kez görev alacak.

Dörtlü Final'de Türk basketbol hakemi Moğulkoç'un yanı sıra Mehdi Difallah, Tomislav Hordov, Olegs Latisevs, Anne Panther, Sasa Pukl, Boris Ryzhyk ve Gytis Vilius düdük çalacak.

BARCELONA, KUPAYI ÜÇÜNCÜ KEZ MÜZESİNE GÖTÜRMEYE ÇALIŞACAK

THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez son 4 takım arasında yer alan Barcelona, 13 yıl sonra üçüncü şampiyonluğuna ulaşmak için mücadele edecek.

İspanya temsilcisi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda iki kez mutlu sona ulaştı. Milli oyuncu Sertaç Şanlı'nın forma giydiği Barcelona, 2003 ve 2010'da kupayı müzesine götürdü.

Güçlü kadrosuyla dikkati çeken Barcelona, şampiyonluk ipini göğüsleyerek son yıllarda yaptığı yatırımların karşılığını almayı hedefliyor.

Barcelona'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Avrupa Ligi'nde hem oyuncu hem de başantrenör olarak şampiyonluk yaşayan 4. isim olmaya çalışacak. Litvanyalı başantrenör, oyunculuk kariyerinde 4 kez şampiyonluk elde etti.

REAL MADRİD, 11. ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYOR

THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı konumunda bulunan Real Madrid, 5 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek istiyor.

İspanya ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 10 şampiyonluk elde etti.

Eflatun-beyazlılar, 19 kez final oynadığı organizasyonda 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018'de kupanın sahibi oldu.

OLYMPİAKOS, 4. ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEK

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun lideri Olympiakos, 4. şampiyonluğunu Litvanya'da kazanmaya çalışacak.

Play-off aşamasında Fenerbahçe Beko'yu saf dışı bırakan Yunanistan temsilcisi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında 1997, 2012 ve 2013'te adını zirveye yazdırmıştı.

Basketbol otoriteleri tarafından bu sezonun favorisi olarak kabul edilen Olympiakos, 10 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için parkeye çıkacak.

MONACO, İLK KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE

Fransa ekibi Monaco, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ilk kez mücadele edecek.

Turnuvada ikinci sezonunda adını son 4 takım arasına yazdırarak önemli bir başarıya imza atan Monaco, yıldız oyuncusu Mike James önderliğinde sürpriz yapmaya çalışacak.

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