Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam'ın aday kadrosu!
Türkiye - Macaristan basketbol maçı için geri sayım başladı. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile 2 defa karşılaşacak. Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 9'u resmi olmak üzere 15 müsabakada karşı karşıya geldi. Milliler, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu. Peki Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 12 Dev Adam'ın aday kadrosu ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar…
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile 2 kez karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam’ın Macaristan maçlarının aday kadrosu belli oldu. Daha önce 5 maçlık ceza alan Shane Larkin ve Panathinaikos forması giyen Cedi Osman yeniden çağırıldı. Millilerimizin heyecanına ortak olmak isteyen basketbolseverler ise Türkiye - Macaristan basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırmasına çıktı. Peki, Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadelenin detayları…
TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile karşılaşacak.
Türkiye - Macaristan basketbol maçı, 22 Kasım Cuma günü saat 20.30’da başlayacak ve Basketbol Gelişim Merkezi Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Macaristan basketbol maçı, TRT SPOR Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE MACARİSTAN'A KARŞI OYNADIĞI MAÇLARDA ÜSTÜN
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile daha önce 9'u resmi olmak üzere 15 müsabakada karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı takım, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu.
Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1098 sayı atarken, potasında ise 1092 sayı gördü.
12 DEV ADAM’IN ADAY KADROSU
FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri’nde mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosuna 19 isim çağırıldı.
Daha önce 5 maçlık ceza alan Shane Larkin ile Yunanistan ekibi Panathinaikos forması giyen Cedi Osman, milli takım aday kadrosuna yeniden çağırıldı.
Öte yandan kadroda Fenerbahçe Beko’dan basketbolcu yer almadı. Sarı-lacivertli ekip, daha önce başantrenör Ergin Ataman’ın göreve devam etmesi halinde milli takıma sporcu göndermeyeceklerini açıklamıştı.
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 25 Kasım Pazartesi günü ise deplasmanda Macaristan'la iki karşılaşmaya çıkacak ay-yıldızlıların aday kadrosu şu şekilde:
Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş Fibabanka), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabacı (Galatasaray), Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Furkan Korkmaz (AS Monaco), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)