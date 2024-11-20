A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile 2 kez karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam’ın Macaristan maçlarının aday kadrosu belli oldu. Daha önce 5 maçlık ceza alan Shane Larkin ve Panathinaikos forması giyen Cedi Osman yeniden çağırıldı. Millilerimizin heyecanına ortak olmak isteyen basketbolseverler ise Türkiye - Macaristan basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırmasına çıktı. Peki, Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadelenin detayları…