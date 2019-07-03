Başkomiser maaşı ne kadar? 2019 Temmuz ayı emekli başkomiser maaşı ne kadar oldu? soruları, açıklanan Haziran ayı enflasyon oranının ardından merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilere 2019 yılının ikinci zammı yapıldı. başkomiser maaşlarına dair detaylar haberimizde.

BAŞKOMİSER MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece başkomiser ve emekli başkomiser maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılacak.

BAŞKOMİSER VE EMEKLİ BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zam oranının ardından Ocak ayından bu yana 3 bin 026 lira alan emekli başkomiser, yılın geri kalanında 3 bin 208 lira aylık alacak. Ocak ayından bu yana 6 bin 142 lira maaş alan çalışan başkomiser ise artık 6 bin 511 lira maaş alacak.