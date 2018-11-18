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‘Başkomiserim’ deyip FETÖ ve PKK bahanesiyle 70 bin lira dolandırdılar

Isparta’da aradıkları yaşlı bir kişiyi kendilerini ‘Başkomiser İskender’ diye tanıtıp, FETÖ ve PKK bahanesiyle 70 bin lira değerinde altın dolandırıcılığı olayına kuryelik yapan şüpheli Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kurye, sevk edildiği adliye makamlarca tutuklandı

18.11.2018 - 10:32 | Güncelleme: İHA

Isparta'da 7 Kasım'da, kendilerini Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ‘Başkomiser İskender’ olarak tanıtan ve aradıkları A.N.Ç.’ye, hesaplarından FETÖ/PDY ve PKK isimli terör örgütlerine para aktarıldığının tespit edildiği yalanını uyduran dolandırıcılar, durumun düzeltileceğini öne sürerek mağduru kandırdı.

70 BİN TL'LİK ALTIN VE DÖVİZİ ALDILAR

İHA'da yer alan habere göre A.N.Ç.’nin kendilerine 70 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası vermesiyle durumun düzeltileceğine inandıran sahtekarlar, İbrahim Halil Ö.’yü de kurye olarak kullandı. Kullanılan kurye, A.N.Ç.’nin Anadolu Mahallesi’ndeki ikametine giderek 70 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını teslim alarak, dolandırıcılık merkezine götürdü.

ISPARTA EMNİYETİ YAKALADI

Olayın ardından harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık kuryesi İbrahim Halil Ö.’yü kıskıvrak yakaladı. Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Dolandırıcılık kuryesi zanlısı daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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