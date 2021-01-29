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Başlangıç filmi konusu nedir? - (Incepiton) Başlangıç oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Orjinal adı Inception olan Başlangıç filmi, bu akşam TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo Dicaprio'nun başrolünü üstlendiği Inception filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Başlangıç filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm bilgiler...

Başlangıç filmi konusu nedir? - (Incepiton) Başlangıç oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Türkçe adıyla Başlangıç filmi, bu akşam TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte büyük bir merakla araştırılan filmle ilgili ayrıntılar...

INCEPTION (BAŞLANGIÇ) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Inception filminde Dom Cobb başrol karakteri çok yetenekli bir hırsızdır. Bu karakter zihnin rüya görme anlarında en savunmasız olduğu için, bilinçaltının derinliklerindeki sırları ortaya çıkarmak ve o sırları çalmak karakterin uzmanlık alanıdır.

Dom Cobb’un bu mahareti sayesinde kurumsal casusluğun yeni dünyasında aranan bir oyuncu olmasını sağlamıştır. Ama bu durum o kişiyi uluslararası bir kaçak yapmıştır ve sevdiği şeylere mal olmuştur.

Cobb’a bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayan fırsat sunulmaktadır. Fakat iyi bir soygun yerine, Cobb ve takımındaki kişiler bu sefer tam tersini şekilde davranmak zorundadır. Bu kez görevleri fikir çalmak değil fikir yerleştirmektir. Eğer başarırlar ise, mükemmel suç olacaktır.

INCEPTION (BAŞLANGIÇ) FİLMİ OYUNCULARI

Başrol oyuncusu Leonardo DiCaprio olmak üzere,

Marion Cotillard

Joseph Gordon-Levitt

Ellen Page

Cillian Murphy

Ken Watanabe

Tom Hardy

Michael Caine oluşmaktadır. Oyuncuların her biri birbirinden değerli ve kalitelidir.

INCEPTION (BAŞLANGIÇ) FİLMİ YÖNETMENİ KİMDİR?

Film sektöründe oldukça ünlü olan inception filminin yönetmeni Christopher Nolan‘ dur.

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