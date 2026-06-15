Başsavcı Aykut Çelik’ten ilk mesaj: “Yapacak çok işimiz var”

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Aykut Çelik, göreve başlamasının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ankara Adliyesi'nde düzenlenen buluşmada kısa bir değerlendirmede bulunan Çelik, önlerinde yoğun bir çalışma dönemi bulunduğu mesajını verdi.

“YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

"Yapacak çok işimiz var" diyen Çelik, önümüzdeki dönemde yoğun bir mesai temposunun kendilerini beklediğini söyledi. Çelik, adalet hizmetlerinin etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.