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        Haberler Gündem Yargı Başsavcı Aykut Çelik’ten ilk mesaj: “Yapacak çok işimiz var” | Son dakika haberleri

        Başsavcı Aykut Çelik’ten ilk mesaj: “Yapacak çok işimiz var”

        Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik, göreve başlamasının ardından ilk değerlendirmelerini yaptı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, yoğun bir döneme girildiğini belirterek, "Yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 17:50 Güncelleme:
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        Başsavcı Aykut Çelik'ten ilk mesaj

        Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Aykut Çelik, göreve başlamasının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Ankara Adliyesi'nde düzenlenen buluşmada kısa bir değerlendirmede bulunan Çelik, önlerinde yoğun bir çalışma dönemi bulunduğu mesajını verdi.

        “YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

        "Yapacak çok işimiz var" diyen Çelik, önümüzdeki dönemde yoğun bir mesai temposunun kendilerini beklediğini söyledi. Çelik, adalet hizmetlerinin etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

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