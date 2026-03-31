        Bastığı gider mazgalı kayan kız öğrenci, 1 buçuk metrelik çukura düştü

        Bastığı gider mazgalı kayan kız öğrenci, 1 buçuk metrelik çukura düştü

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, bastığı yağmur suyu gider mazgalı kayan kız öğrenci, 1 buçuk metrelik çukura düşerek yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Mazgal kaydı 1 metrelik çukura düştü

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, bastığı yağmur suyu gider mazgalı kayan kız öğrenci, 1 buçuk metrelik çukura düşerek yaralandı. Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Cavit Torun Ortaokulu öğrencisi E.P., okul yolu üzerinde bulunan yağmur suyu gider mazgalına bastı. E.P., kapağın kaymasıyla birlikte 1 buçuk metre derinliğinde bulunan çukura düştü.

        OLAY YERİNE SAĞLIK İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü çukurdan çıkartılan E.P., ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya ilişkin konuşan E.P.'nin babası Cuma P., ''3 çocuğumu motosikletle okula götürüyordum. Okula yaklaşınca ara sokağa eski yatılı bölge öğretim okulu kapısına onları bıraktım. Onlarda yaya olarak kendi okulları olan Cavit Torun Ortaokuluna giderken, birdenbire kızım çukura düştü. Ben de hemen yardımına koşarak kızımı çukurdan çıkardım. 112 acil yardım telefonunu arayarak yardım istedim.

        'HER GÜN KULLANILAN BİR YOL'

        Sağlık ekipleri tarafından Çermik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu yol 400-500 öğrencinin okul gidiş ve dönüşlerinde her gün kullandığı bir yol. Biz bu kazayı yaşadık, diğer çocuklar yaşamasın. Buradan yetkililere bir daha üzücü bu tür olayların yaşanmaması için kapakların düzeltilerek güvenli hale getirilmesi çağrısında bulunuyorum'' dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

