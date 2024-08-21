Batı Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudiler zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Batı Kudüs'teki askere alınma ofisi çevresinde, sabah saatlerinden itibaren yüzlerce Haredi erkek toplandı. İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin kararı doğrultusunda Haredilerin zorunlu askere alınması yönündeki kararını protesto eden Haredi erkekler, "Ölürüz de askere gitmeyiz" sloganları attı.

Harediler, bazı noktalarda tramvay rayları ve otobüslerin önüne oturarak trafiği kapattı. İsrail polisi, göstericilere atlı polis ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu suyla müdahale etti.

Göstericiler ise kendilerine karşı güç kullanan polise "Naziler" diye tepki gösterdi, taraflar arasında arbede yaşandı.

Gösteriye katılan Haredi Avraham, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde tuvaletlerin cinsiyetlere göre ayrıldığını ancak İsrail ordusunda kadın-erkek tuvaletlerinin bir olduğunu, bunun amacının da "halkı Yahudilikten asimile etmek olduğunu" belirtti.

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Ordunun görevi ülkeyi korumak üzerine kurulsa da bu uygulamaların güvenliğe faydası olmadığını söyleyen Avraham, "ordunun içindeki Yahudi şeriatına uygun olmayan sapkınlıkların, 7 Ekim'de İsrail'in uğradığı saldırın sebebi olduğunu" ifade etti.

Avraham, "İsrail'i koruyacak tek şey; Yahudi şeriatının tam olarak uygulanması. Ama İsrail ordusu Tevrat'a hiçbir biçimde uymuyor. Ordudaki tüm şartlar İsrail halkını Tevrat'tan uzaklaştırmak üzerine kurulu." diye konuştu.

Haredilerin askere gitmesinin inanışlarına göre uygun olmadığını vurgulayan Avraham, "İsrail ordusu yapısı itibarıyla (Yahudiliğe göre) kafir olduğu için Haredilerin hiç bir şekilde askere gitmesinin uygun olmadığına ilişkin kesin fetvalar var. Ordu gücüyle kazanabileceğini düşünüyor. Bizler Yahudi'yiz asker veya bekçi değiliz." ifadesini kullandı.

Avraham, Ultra Ortodoks Yahudilerin "Tevrat eğitimi görsün görmesin hiçbirinin askere gitmesinin uygun olmadığını" belirterek, "Ölürüz de askere gitmeyiz." sloganını yineledi.

İsrail polisi ile Haredilerin Batı Kudüs caddelerindeki kovalamacaları saatlerce devam etti.

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İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 kişi gözaltına alındı.