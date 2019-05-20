Batı Trakya usulü olan yeşil mercimek yemeğinin içinde tereyaği kuru soğan, sıvı yağ, yeşil mercimek gibi daha birçok malzemeler yer alıyor. Peki, Batı Trakya usulü olan yeşil mercimek yemeği nasıl yapılır? İşte tarifi...

BATI TRAKYA USULÜ YEŞİL MERCİMEK YEMEĞİ

Malzemeler

2 su bardağı yeşil mercimek

Yarım su bardağı çiçek yağı

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 büyük baş kuru soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1,5-2 litre su

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Malzemenin hepsini çiğden hazırlayarak helmelene kadar pişirin.1 yemek kaşığı dolusu un ilave edin.

Pembeleşince, pişmiş olan mercimekten kaşık kaşık alarak ve sürekli karıştırarak, mercimeği tamamen aktarın. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave edin. Bir dakika daha kaynatın.

Sirke, dövülmüş sarımsak ve pul biberle hazırladığınız sos ile servise sunun.