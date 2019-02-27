Alman otomobil devi Volkswagen (VW),hali hazırda birçok pazarda sattığı Jetta modelini Çin'de tek başına bir marka haline getirdi.

Ülkedeki genç kullanıcıları hedefleyen VW, bu amaç doğrultusuna yeni markası Jetta'nın modelleri için diğer markalarında daha düşük bir etiket fiyatı belirledi. Yapılan açıklamaya göre, Jetta'nın VW'nin Çin'deki giriş seviye markası olacağı belirtildi.

Jetta'nın genç kullanıcılar haricinde, Çin'de yerel markaları tercih eden kitleyi de hedeflediği kaydedildi. VW kaynakları, Jetta'nın yıl sonuna kadar Çin'de 200 bayiye ulaşacağını bildirdi.

ÜÇ MODEL SATIŞA ÇIKACAK

Şuan için bir sedan ve iki crossover modelden oluşan Jetta'nın ürün yelpazesi, önümüzdeki dönemde yeni modellerde ile genişleyecek. Sedan model Skoda Rapid ve Seat Toledo ile aynı altyapıyı paylaşırken, crossover model ise Çin pazarı için geliştirilen Skoda Kamiq ile aynı altyapıya sahip.

Jetta modellerinin Çin'de FAW Volkswagen tesislerinde üretileceği açıklandı. Böylece, Audi ve Volkswagen modellerinden sonra Jetta FAW Volkswagen'in ürettiği üçüncü marka olacak.