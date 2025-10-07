Batman'da 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde meydana geldi. F.Ç. yönetimindeki TIR, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde park halindeki TIR'ın şoförü S.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre; yaralı şoför F.Ç. ise müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.