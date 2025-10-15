Habertürk
        Batman'da 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Batman'da 20 kilo 400 gram skunk ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 400 gram skunk ele geçirildi

        Giriş: 15.10.2025 - 10:41 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:42
        Batman'da 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Araçtaki aramada, 20 kilo 400 gram skunk, 2 uzun namlulu silah şarjörü ve 153 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

