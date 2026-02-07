Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da genç kadın evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Batman'da genç kadın evinde ölü bulundu

        Batman'da bir süredir kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 01:46 Güncelleme: 07.02.2026 - 01:47
        Batman'da genç kadın evinde ölü bulundu
        Batman'ın Kültür Mahallesi'nde ikamet eden R.D. isimli 33 yaşındaki kadından bir süredir haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve geldi.

        Kapının açılmaması üzerine endişelenen yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapının kırılarak açılmasının ardından içeri giren ekipler, R.D'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

        İHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        R.D'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Batman
        #haberler
        #Son dakika haberler
