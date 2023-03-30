Batman'da koca dehşeti! 2 kadın ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da koca dehşeti! 2 kadın ağır yaralandı
ABONE OL

Batman'da cani koca, dini nikahlı eşini ve kadın arkadaşını bıçakladı

Batman'da cani koca, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi ve arkadaşını alışveriş merkezinde bıçakladı. Ağır yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan koca, polis ekipleri tarafından yakalandı

Batman'da koca dehşeti! 2 kadın ağır yaralandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Batman’da bir kadın dini nikahlı eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.B. (35) ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi E.U. (25) ile barışmak için bir alışveriş merkezinde bir araya geldi.

Çift arasında başlayan sözlü tartışmada H.B. bıçakla E.U. ile yanındaki kadın arkadaşı Z.U'yu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ile polis sevk edildi.

AA'nın haberine göre, olayda ağır yaralanan E.U. ve Z.U. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan H.B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

V Harfiyle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce V İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
GÜNDEM V Harfiyle Başlayan Kelimeler
Ü Harfiyle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce Ü İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
GÜNDEM Ü Harfiyle Başlayan Kelimeler
U Harfiyle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce U İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
GÜNDEM U Harfiyle Başlayan Kelimeler
T Harfiyle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce T İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
GÜNDEM T Harfiyle Başlayan Kelimeler
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Ş Harfiyle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce Ş İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
GÜNDEM Ş Harfiyle Başlayan Kelimeler
Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?
GÜNDEM Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı! ...
KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ 30 Mart 2023 | Yarın okul var mı, İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Valilikler peş peşe açıkladı! Hangi illerde kar tatili yapılacak?
GÜNDEM Birçok ilde eğitime kar engeli! İşte 30 Mart tatil ...
Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı
GÜNDEM İş yerine uzun namlulu silahla saldırdılar! 3 yaralı
Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvurusu ne zaman başlıyor? 2023 TTK 1000 madenci alımı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?
GÜNDEM TTK 1000 madenci alımı başvuru tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.