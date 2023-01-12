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Batman'da minibüse silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Batman'da minibüse silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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AA

Alınan bilgiye göre, ilçenin Armutlu köyünde, minibüse uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine köye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçtaki Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler olay yerinde hayatını kaybetti.

Ömer Güler, Hüseyin Güler, Necmettin Güler, İsmet Güler ve Mehmet Özcan yaralandı.

Yaralılar Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle şüpheli H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Güler ve Durmaz aileleri arasında 2022 yılı Haziran ayında da silahlı kavga yaşanmış ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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