        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

        Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir ikamette çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 09:50 Güncelleme: 22.01.2026 - 09:50
        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu
        Batman'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        İHA'daki habere göre; Batman Merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde 20 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili detaylar paylaşıldı. Jandarma ekiplerinin önceden belirlediği bir ikamete baskın düzenlendi.

        ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonda, 1 adet ruhsatsız AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca

        2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 60 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.A. isimli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        #Batman
        #Son dakika haberler
