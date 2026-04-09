Batman'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı
Batman'da tefecilik yapan ve borçlandırdıkları kişinin iş yerini yağmalayıp fabrikasına ortak oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. MASAK verilerinde yaklaşık 350 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edilirken, adreslerde çok sayıda çek, senet ve kayıt defteri ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor
Batman'da tefecilik suçunu işleyen, borç adı altında borçlandırdıkları kişinin iş yerini yağmalayarak tefe karşılığında fabrikasına ortak olduğu tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.
ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
İHA'daki habere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, borçlandırma yoluyla vatandaşları mağdur eden şüpheliler tek tek tespit edildi.
MARKETİ YAĞMALADIĞI BELİRLENDİ
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bir market sahibini yüksek faizle borçlandırdığı, borcun ödenememesi üzerine iş yerini yağmaladığı belirlendi. Ayrıca, bir fabrikanın hisselerine tefe bedeli karşılığında ortak oldukları ve borç arayışındaki kişilere yüzde 20 ila yüzde 30 arasında değişen faiz oranlarıyla para vererek tefecilik yaptıkları ortaya çıktı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucunda, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 350 milyon lira tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi. Aralarında kuyumcu, galerici ve farklı meslek gruplarından esnafın da bulunduğu toplam 8 şüpheli, 7 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çek ve senet, alacak-verecek kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.