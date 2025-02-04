Batman'da, alınan bilgiye göre, özel bir firmanın temizlik personeli Ayşe A. (25), bir iş merkezinin 7. katında bulunan inşaat firmasında çalıştığı sırada düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.