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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman haberleri: Genç kadın iş merkezinin 7. katından düştü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Genç kadın iş merkezinin 7. katından düştü!

        Batman'da özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Ayşe A., bir iş merkezinin 7. katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:28 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:28
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        Genç kadın iş merkezinin 7. katından düştü!
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        Batman'da, alınan bilgiye göre, özel bir firmanın temizlik personeli Ayşe A. (25), bir iş merkezinin 7. katında bulunan inşaat firmasında çalıştığı sırada düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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