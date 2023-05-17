Batman´da Yeşil Sol Parti 3, AK Parti 1´i HÜDA PAR´lı 2 milletvekili çıkardı



Gıyasettin TETİK-Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yeşil Sol Parti 3, AK Parti ise listelerinden gösterilen 1´i HÜDA PAR´lı 2 milletvekili çıkardı.

410 bin 431 seçmenin bulunduğu Batman´da kurulan 1302 sandıkta 350 bin 265 seçmen sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu´nun kesin olmayan resmi sonuçlarına göre kullanılan oyların 335 bin 929´u geçerli sayıldı. Seçimde, Yeşil Sol Parti 194 bin 141, AK Parti de 98 bin 159 oy aldı. Buna göre Yeşil Sol Parti´den Keskin Bayındır, Zeynep Oduncu ve Mehmet Rüştü Tiryaki ile AK Parti´den Ferhat Nasıroğlu ile Serkan Ramanlı milletvekili oldu. HÜDA PAR´lı olan Serkan Ramanlı AK Parti listelerinden aday gösterilmişti.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ KESKİN BAYINDIR

Batman´da doğan Bayındır, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınıf öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 29 Ekim 2016´da KHK ile öğretmenlik görevinden ihraç edildi. 2018-2019 yılarında HDP parti meclisi üyesi olarak görev yaptı. 30 Kasım 2019 tarihinden bu yana Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) Eş Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

YEŞİL SOL PARTİ ZEYNEP ODUNCU

1987 Batman´ın Gercüş ilçesinde doğdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tatvan Meslek Yüksek Okulu´nda Bilgisayar Teknoloji Programı Bölümü´nden mezun oldu. Oduncu, MEB ve özel kurumlarda görevlerde bulundu.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ

Mehmet Rüştü Tiryaki, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun oldu. KESK ve EĞİTİM-SEN'de hukuk müşavirliği ve avukatlık görevlerinde bulunan Tiryaki, 2015´ten beri HDP´nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilciliği görevini yürütüyor. Tiryaki, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ FERHAT NASIROĞLU

25 Ocak 1969 tarihinde Batman'da doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü´nden mezun oldu. Nasıroğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Başkan Yardımcısı ve Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesidir. Ferhat Nasıroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ (HÜDA-PAR KONTENJANINDAN) SERKAN RAMANLI

1980´de Batman´da doğan Ramanlı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun oldu. HÜDA-PAR bünyesinde siyaset yapan Ramanlı, uzun süre baro yönetiminde görev aldı. Partisinin birçok kademesinde de görev alan Ramanlı, Halkla İlişkiler ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2018 seçimlerinde HÜDA PAR'dan İstanbul Milletvekili adayı olan Ramanlı, evli ve iki çocuk babasıdır. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Batman Gıyasettin TETİK, Bayram AYHAN

2023-05-17 17:54:47



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