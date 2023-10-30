DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILI, COŞKUYLA KUTLANDI (2)

BATMAN'DAFENERALAYI

Cumhuriyet´in kuruluşunun 100´üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Batman'da binlerce kişi fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi. Turgut Özal Bulvarında başlayıp belediye binasına kadar devam eden yürüyüşe Vali Ekrem Canalp de katıldı. Belediyede vatandaşları mehter takımı karşıladı. Mehter takımı Cumhuriyetin 100´üncü yılına özel marşlar ve şarkılar söyledi. Program düzenlenen resepsiyonla sona erdi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Fener alayı ve yürüyüşten görüntü

-Mehter takımından görüntü

-Havai fişek gösterisinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

DHA-Gündem - Türkiye-Batman - Bayram AYHAN

2023-10-30 00:25:06