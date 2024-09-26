Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Vali Canalp: Batman, yaptığımız istihdam hamleleriyle artık göç alan bir il haline geldi

        TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Batman, 2023 yılında binde 4,3'lük artışla geçen yıllara oranla göç alan iller arasında yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Canalp: Batman, yaptığımız istihdam hamleleriyle artık göç alan bir il haline geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Batman, 2023 yılında binde 4,3'lük artışla geçen yıllara oranla göç alan iller arasında yer aldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, "Yapmış olduğumuz istihdam hamleleri neticesinde dışarıya giden insanlardan daha fazla insan artık Batman'a geri geliyor ve Batman artık yaşanılası bir kent olarak geleceğe umutla bakıyor" dedi.

        TÜİK tarafından yayınlanan iç göç istatistiklerine göre; 647 bin 205 nüfusa sahip olan Batman, 2023 yılında binde 4,3'lük artışla geçen yıllara oranla göç alan iller arasında yer aldı. Nüfusun yüzde 75,99'unun kent merkezinde yaşadığı Batman'daki bu değişimde, 2020-2023 arasında yapılan yatırımların yanı sıra mevcut organize sanayi bölgesine yapılan ilaveler ve hayata geçirilen yeni organize sanayi bölgelerinin (OSB) büyük katkısı bulunuyor. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretim merkezi olacak Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Samanyolu Tekstil Kent Organize Sanayi Bölgesi, Raman Organize Sanayi Bölgesi ve kurulacak yeni küçük sanayi sitelerinde istihdam edilecek binlerce kişiye iş imkanı sağlanması ile hem kent ekonomisine hem de istihdama katkı sağlanması hedefleniyor. DHA'ya konuşan Vali Ekrem Canalp, kentte son dönemlerde yapılan yatırımlarla istihdam oranının yükselmesi, yaşam koşullarındaki iyileşme, eğitim ve sağlık imkanlarının gelişmesi ile iç göç oranında artış yaşandığını söyledi.

        'ÜRETİM KENTİ BATMAN'I İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

        Kentte 2020 yılından bu yana organize sanayi bölgesine ilaveler yapıldığını, Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Samanyolu Tekstil Kent Organize Sanayi Bölgesi, Raman Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağını, yeni küçük sanayi sitelerinin de yapılacağını belirten Vali Canalp, "Batman'ımız uzunca yıllar sonra artık net göç hareketi açısından göç veren bir il değil, göç alan bir il haline gelmiş bulunuyor. Bunun sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi bu sonuca götüren sürecin içerisinde ise istihdam politikamız var. Batman'mızda bir tarım, iki turizm ama hepsinden de önemlisi üretim kenti Batman'ı inşa etmeye çalışıyoruz. Bu çerçeve içerisinde de yapmış olduğumuz 3 yeni organize sanayi, 2 küçük sanayi sitesi, 2 lojistik kent ve 1 sera kent projemiz var. Bu projeler kısa vadede 60 bin kişiyi, orta ve uzun vadede ise 100 bin kişinin üzerinde istihdamı öngörüyor. Yapmış olduğumuz bu istihdam hamleleri neticesinde dışarıya giden insanlardan daha fazla insan artık Batman'a geri geliyor ve Batman artık yaşanılası bir kent olarak geleceğe umutla bakıyor. Türkiye'nin her tarafından yatırımcılar, bu sanayi sitelerimizle ilgili yatırım taleplerini bize iletiyorlar. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Buradan da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Batman'a eğer 100 liralık yatırım yaparsanız, 10 yıllık bir periyot içerisinde devletin vermiş olduğu teşviklerle 115 liralık geri dönüşü var" dedi.

        'BATMAN, YENİ BİR YATIRIM ÜSSÜDÜR'

        Kentte iç göçün yeni projelerle artacağını ifade eden Vali Canalp, "Altıncı derece bölge teşviklerinden faydalanıyoruz. Türkiye'deki en yüksek teşvik politikasının uygulanmış olduğu bölge, bu bölgedir. Bu bölgenin, bu şekildeki yatırım teşvikleri de bizim açımızdan da yatırımlar açısından da büyük bir nimettir. Bu bölgede, bugüne kadar Gaziantep, yapmış olduğu istihdam politikalarıyla ve organize sanayileriyle üretim kenti olmuştur. Şunu rahatlıkla iddia edebiliriz ki ilerleyen süreç içerisinde Batman'da tıpkı Gaziantep gibi bölgedeki yeni bir üretim üssüdür. Yeni bir yatırım üssüdür. Önümüzdeki süreçte artık bundan sonra Batmanlılar iş aramayacak, iş Batmanlıları arayacak hale gelecektir. Bu projeler hayata geçtiği zaman şunu net şekilde göreceğiz ki artık gurbete göçmüş olan Batmanlılar öncelikli olarak onlar Batman'a geri dönecekler. İkinci olarak da bölgedeki diğer illerimizden de Batman'a istihdam imkanlarından dolayı çalışmak için gelecek çok sayıda insanımız olacak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!
        Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Lübnan-İsrail hattında ateşkes mümkün mü?
        Lübnan-İsrail hattında ateşkes mümkün mü?
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        9 katlı binanın çatısı alev alev yandı; 3 yaralı
        9 katlı binanın çatısı alev alev yandı; 3 yaralı
        Batman'da 2 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Batman'da 2 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Batman Valiliği kentin göç alan bir il konumuna geldiğini bildirdi
        Batman Valiliği kentin göç alan bir il konumuna geldiğini bildirdi
        Batman'da sivil toplum kuruluşlarından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıla...
        Batman'da sivil toplum kuruluşlarından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıla...
        Batman'da doğaseverler Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaptı
        Batman'da doğaseverler Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaptı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı