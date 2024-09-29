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        Batman'da önce yayaya, ardından refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        BATMAN'da önce yayaya ardından refüje çarpan motosikletin sürücüsü Emrah Koç (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:24 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:25
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        Batman'da önce yayaya, ardından refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        BATMAN’da önce yayaya ardından refüje çarpan motosikletin sürücüsü Emrah Koç (23), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün gece saatlerinde Cumhuriyet ve Bahçelievler mahallelerini ayıran Ahmed Arif Bulvarı’nda meydana geldi. Bir lokantada kuryelik yapan Emrah Koç, mesainin ardından motosikletiyle evine giderken ismi öğrenilemeyen kadına, ardından da refüje çarparak yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, kadın ise İluh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emrah Koç, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralanan kadının tedavisi sürerken, Koç’un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA)

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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