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        42 yıllık öğretmen, meslek hayatına sürpriz törenle veda etti

        BATMAN'da Fen Bilimleri Öğretmeni Metin Turan (65), 42 yıllık meslek hayatına, son 10 yıldır görev yaptığı ortaokulda öğrenci ve okul yönetiminin sürpriz töreniyle veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:40
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        42 yıllık öğretmen, meslek hayatına sürpriz törenle veda etti
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        BATMAN’da Fen Bilimleri Öğretmeni Metin Turan (65), 42 yıllık meslek hayatına, son 10 yıldır görev yaptığı ortaokulda öğrenci ve okul yönetiminin sürpriz töreniyle veda etti. Öğrencilerinin yoğun alkışları arasında mesleğine veda eden Turan, “Bu meslekteki arkadaşlarıma en önemli tavsiyem, öğrencilere adaletli davranmaları, sevgi göstermeleri. Bu sevginin karşılığını mutlaka alacaklardır ve başarılı olacaklarını düşünüyorum” dedi.

        Diyarbakır, Erzurum ve Batman'da 3 yılı ücretli, 42 yıl fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapan Metin Turan, geçen günlerde emekli oldu. Evli ve 4 çocuk babası Turan, son 10 yıldır görev yaptığı Batman 50. Yıl Ortaokulu'nda okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından düzenlenen sürpriz uğurlamayla meslek hayatına veda etti. Uğurlamada öğrencilerinden yoğun alkış alan Metin öğretmen duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler, ‘Metin hocam hakkınız ödenmez. Sizi unutmayacağız’ yazılı dev bir pankart açarken, okul yönetimi tarafından Turan’a okul adına plaket ve çiçek takdim edildi. Akşam ise veda yemeği düzenlendi.

        ‘GÜZEL YILLARIM GEÇTİ’

        Meslektaşlarına öğrencilere sevgiyle yaklaşmalarını tavsiye eden Turan, "Öğretmenlik mesleğimde 42 yılı geride bıraktım ve öğretmenlik süremi yaş itibarıyla doldurmuş bulunmaktayım. 4 yıl Erzurum'da, 2 yıl Diyarbakır'da görev yaptım. Batman'a geldim ve uzun süredir Batman'da çeşitli okullarda çalışarak görevimi bitirmiş oldum. En son görev yerim 50. yıl ortaokulu. 10 yıl önce geldim ve bu sene de emekli oldum. Çocukları sevdim, insanları sevdim, mesleğimi sevdim. Bu sebeple de birçok öğrencinin hayatına dokunduğumu düşünüyorum. Öğrencilerimle iyi diyalog ve ilişkilerim oldu. Öğrencilerimle olan ilişkilerimde temel amacım çocuklara faydalı olabilmek, çocukların hayatlarına dokunabilmek ve bunun için de kendimi geliştirmeye çalıştım. Öğrenci psikolojisini, öğrenci sosyolojisini ve öğrenme teknikleri ile ilgili araştırmalar yaptım. Bunları öğrencilere uygulayarak öğrencilerin sevgisini kazanmayı becerdim. Öğrencilerin hayatlarına dokunabilmeyi becerebildim ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Bu meslekteki arkadaşlarıma da tavsiyem budur; En önemlisi öğrencilere adaletli davranmaları, öğrencilere sevgi göstermeleri. Bu sevginin karşılığını mutlaka alacaklardır ve başarılı olacaklarını düşünüyorum. Güzel yıllarım geçti. Severek yaptım işimi. Yapılan uğurlama gayet güzeldi. Öğrencilerim de çok güzel bir uğurlama yaptılar. Duygusal bir uğurlamaydı. Uğurlama esnasında çocukların ilgisi, bakışı, seslenişleri beni gayet duygulandırdı. Sevgilerini görmüş oldum. Gözlerindeki pırıltıyı fark ettim" dedi.

        ‘ÖĞRENCİLER HEM HÜZÜNLÜYDÜLER HEM SEVİNÇLİYDİLER’

        Metin Turan’ı güzel bir şekilde uğurladıklarını ifade eden 50. Yıl Ortaokulu Müdürü Abdulselam Lale, “Metin hocamız 42 senelik görev süresini tamamlayıp, emekliye ayrıldı. Biz de 42 yıl boyunca emek veren ve iyi öğrenciler yetiştiren, öğrencilerin hayatına dokunan Metin hocamızı güzel bir şekilde uğurlamaya karar verdik. Bu uğurlama esnasında öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hepsi el birliğiyle çaba sarf ederek güzel bir şekilde uğurladık. Tören esnasında Metin hocamızı üst sınıftan aldık. Aşağıya kadar koridorlarda, merdivenlerde öğrencilerin alkışlarıyla bahçeye kadar getirdik. Orada okul adına bir plaket ve bir çiçek kendisine takdim edip, okulumuzdan uğurladık. Akşam da Metin öğretmenin onuruna öğretmen arkadaşlarla beraber bir veda yemeği düzenledik. Metin hocamızı uğurlarken ben çocukların gözlerinde şunu gördüm hem hüzünlüydüler hem de sevinçliydiler. Hüzünlüydüler çünkü Metin hocamız gibi bir öğretmenleri artık derslerine girmeyecekti. Sevinçliydiler en azından Metin öğretmenlerini güzel bir şekilde uğurladılar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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