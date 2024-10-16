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        Batman'da raylı iş makinesinin çarptığı kadın, ağır yaralandı

        BATMAN'da tren rayının üzerinden karşıya geçmek isterken raylı iş makinesinin çarptığı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 21:35 Güncelleme: 16.10.2024 - 21:40
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        Batman'da raylı iş makinesinin çarptığı kadın, ağır yaralandı
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        BATMAN’da tren rayının üzerinden karşıya geçmek isterken raylı iş makinesinin çarptığı E.B. (44) isimli kadın, ağır yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre tren raylarının üzerinden karşıya geçmek isteyen E.B. isimli kadına, tren yolunda çalışan raylı iş makinesi çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan E.B., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.B.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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