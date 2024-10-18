Ilısu Barajı'nda 4 yılda 11,2 milyar kilovatsaat enerji üretildi

BATMAN'da bulunan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) kurulduğu 2020'den bu yana 11,2 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirildi.

​Gövde uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci sırada yer alan ve ilk ünitesi 2020 yılının mayıs ayında hizmete girmesiyle enerji üretimine başlanan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, 2020 yılı sonunda tam kapasiteyle enerji üretimine başladı. DSİ 16’ncı Bölge Müdürü Cihan Aksoy, Dicle Nehri üzerine kurulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2006'da temeli atılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde 2024 yılının ilk 9 ayında 3,2 milyar kilovatsaat enerji üretildiğini açıkladı. Yılın kalan son 3 ayı dikkate alındığında 2024 yılında üretilen enerji miktarının 4 milyar kilovatsaat olacağının öngörüldüğünü aktaran Aksoy, “4 milyar kilovatsaat esas alındığında 2024 yılında baraj, milli ekonomiye yaklaşık 13,5 milyar lira katkı sağlayacaktır. Üretime başladığı 2020 yılından bugüne kadar üretilen toplam enerji miktarı ise 11,2 milyar kilovatsaattir” dedi.