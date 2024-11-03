Batman Petrolspor - Altınordu FK: 2-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 10'uncu haftasında konuk ettiği Altınordu FK’yı 2-1 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 10'uncu haftasında Altınordu FK’yı Batman Şehir Stadyumu’nda saat 14:00'da konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü elinde tutan Batman Petrolspor, maçın 21'inci dakikasında Yalçın Kılınç'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Batman Petrolspor, maçın 45'inci dakikasında ise Mert Çapar'ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında Altınordu FK baskısını arttırırken, 85'inci dakikada Alper Tursun'un attığı golle skor 2-1 oldu. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor, bu galibiyetle puanını 21'e çıkardı.