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        TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Linda' buldu

        BATMAN'da durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:03 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:05
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        TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Linda' buldu
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        BATMAN'da durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent çıkışında parke taşı yüklü TIR'ı durdurdu. TIR'da narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada, brandanın içine gizlenmiş 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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