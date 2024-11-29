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        Dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        BATMAN'da dereye düşen otomobilin sürücüsü Selçuk Özalp (40), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:28 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:35
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        Dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        BATMAN’da dereye düşen otomobilin sürücüsü Selçuk Özalp (40), yaşamını yitirdi.

        Kaza, öğle saatlerinde Petrolkent Mahallesi’nde meydana geldi. Selçuk Özalp’in kontrolünü yitirdiği 72 ABY 650 plakalı otomobil, İluh Deresi’ne düştü. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan Özalp, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Selçuk Özalp, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Özalp’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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