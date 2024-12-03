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        Tavuklarını alıp kaçan tilkiyi elleriyle yakaladı, o anlar kamerada

        BATMAN'ınSason ilçesinde Tayyibe Yavuz (80), kümesindeki tavuklarını aldığını fark ettiği tilkiyi elleriyle yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 18:15 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:20
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        Tavuklarını alıp kaçan tilkiyi elleriyle yakaladı, o anlar kamerada
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        BATMAN'ınSason ilçesinde Tayyibe Yavuz (80), kümesindeki tavuklarını aldığını fark ettiği tilkiyi elleriyle yakaladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İlçeye bağlı Gürgenli köyünde yaşayan Tayyibe Yavuz, kümesindeki tavuklarının eksildiğini fark edince nöbet tutmaya başladı. Yavuz, bir tavuğunu kanadından kapıp kaçmaya çalışan tilkiyi kümeste elleriyle yakalarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Arapça konuşan Yavuz, köylülerin nasıl yakaladığını sorması üzerine, "Tavuklarımı yemek üzereyken kümeste yakaladım" dedi. Tilkiyi serbest bırakan Yavuz, daha sonra yiyecek verdi. Tilki, bir süre dolaştıktan sonra köyden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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