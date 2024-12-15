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        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

        BATMAN'da, alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 15:28 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:30
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        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı
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        BATMAN’da, alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada İbrahim Matyar (26) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak-Geyikli köy yolunda meydana geldi. Ferhat Ö.’nün (30) kontrolünü yitirdiği 09 AOG 724 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüyle otomobildeki İbrahim Matyar, Abdurrahman A. (26) ve Enes A. (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İbrahim Matyar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Matyar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

        Kontrollerde, sürücü Ferhat Ö.’nün 1,27 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada sürücü Ferhat Ö., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ferhat Ö.’nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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