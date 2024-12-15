Alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

BATMAN’da, alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada İbrahim Matyar (26) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak-Geyikli köy yolunda meydana geldi. Ferhat Ö.’nün (30) kontrolünü yitirdiği 09 AOG 724 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüyle otomobildeki İbrahim Matyar, Abdurrahman A. (26) ve Enes A. (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İbrahim Matyar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Matyar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda defnedildi.