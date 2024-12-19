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        Batman'da mobilya fabrikasındaki yangın 3 saatte söndürüldü

        BATMAN'daOrganize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 23:02 Güncelleme: 19.12.2024 - 23:05
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        Batman'da mobilya fabrikasındaki yangın 3 saatte söndürüldü
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        BATMAN’daOrganize Sanayi Bölgesi’nde mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi’nde mobilya üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbarla bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis, jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) da desteğiyle 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Vali Ekrem Canalp da İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile birlikte olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangında fabrikada hasar oluşurken, soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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