Bacağını makineye kaptıran Vedat, geçirdiği 12 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

BATMAN’da, çalıştığı fabrikada bacağını makineye kaptıran Vedat İdikut (27), uyluk, genital ve kalça bölgelerinden ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, geçirdiği 12 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Kentte, çalıştığı fabrikada 2 ay önce bacağını makineye kaptıran Vedat İdikut, ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ciddi doku ve kan kaybına uğrayan İdikut, Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Can Aydın ve ekibi tarafından ameliyata alındı. İdikut, 2 aylık tedavi sürecinin ardından toplam 12 ameliyat geçirdi. Ölümden döndüğünü belirten Vedat İdikut, “Fabrikada çalışırken makinenin içinde ayağımı kaptırdım. Ondan sonra yaralı olarak buraya geldim. Hocalar müdahale ettiler. 12 ameliyat geçirdim. Allah razı olsun Ali Can hocadan ve hemşirelerden. Çok yardımcı oldular. İyiyim çok şükür, teşekkür ederim hepsine. 2 aydır buradayım. Doktorlarım benimle çok ilgileniyor. Allah razı olsun. Beni getirirlerken ölümden döndüm. Ondan sonra ameliyata aldılar. Ailem inanmıyordu böyle kalkacağıma. İyiyim şu an çok şükür” dedi.