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        Bacağını makineye kaptıran Vedat, geçirdiği 12 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

        BATMAN'da, çalıştığı fabrikada bacağını makineye kaptıran Vedat İdikut (27), uyluk, genital ve kalça bölgelerinden ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, geçirdiği 12 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:45
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        Bacağını makineye kaptıran Vedat, geçirdiği 12 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu
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        BATMAN’da, çalıştığı fabrikada bacağını makineye kaptıran Vedat İdikut (27), uyluk, genital ve kalça bölgelerinden ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, geçirdiği 12 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

        Kentte, çalıştığı fabrikada 2 ay önce bacağını makineye kaptıran Vedat İdikut, ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ciddi doku ve kan kaybına uğrayan İdikut, Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Can Aydın ve ekibi tarafından ameliyata alındı. İdikut, 2 aylık tedavi sürecinin ardından toplam 12 ameliyat geçirdi. Ölümden döndüğünü belirten Vedat İdikut, “Fabrikada çalışırken makinenin içinde ayağımı kaptırdım. Ondan sonra yaralı olarak buraya geldim. Hocalar müdahale ettiler. 12 ameliyat geçirdim. Allah razı olsun Ali Can hocadan ve hemşirelerden. Çok yardımcı oldular. İyiyim çok şükür, teşekkür ederim hepsine. 2 aydır buradayım. Doktorlarım benimle çok ilgileniyor. Allah razı olsun. Beni getirirlerken ölümden döndüm. Ondan sonra ameliyata aldılar. Ailem inanmıyordu böyle kalkacağıma. İyiyim şu an çok şükür” dedi.

        ‘HASTAMIZI YAKINDA TABURCU EDECEĞİZ’

        Hastanın kan değerlerinin düşük olmasının ameliyatı çok zorlaştırdığını ancak buna rağmen başarılı ameliyatlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Op. Dr. Ali Can Aydın, “Yaklaşık 2 ay önce iş kazası nedeniyle genital, gluteal ve uyluk bölgesinde derin, kirli, enfekte yaralanma şeklinde başvurdu bize hastamız. Biz hastaya toplam 12 operasyon şeklinde, önce o kirli yaralanmaları temizleyecek operasyonlar yaptık. Daha sonra da başka yerlerinden doku getirerek doku onarımlarını gerçekleştirdik. Hastamızın durumu şu an iyi. Bu süreçte bizi zorlayan en önemli şey hastanın kan değerleri ile ilgili problemleriydi. Hastanın kan değeri normal bir insanın alt sınırının yarısı kadar hatta üçte biri kadar düzeye düşmekteydi. Kanı durduran eleman yani pıhtılaşma sistemi elamanları normal bir insana göre dörtte bir, beşte bir düzeyindeydi. Tabii bu düzeylerde bu büyük operasyonları yapmak zorladı. Kanama riski çok yüksekti hastada. Dokunduğumuz yer neredeyse kanıyordu. Toplam 12 operasyonla hastayı sağlığına kavuşturduk. İlk geldiğinde temel amacımız hastayı hayatta tutmaktı. İkinci amacımız da hastanın bacağının kesilmesini önlemekti. Çok kötü bir yaralanmaydı çünkü. Üçüncü amacımız da doku yaralanması olan bütün dokuları tedavi etmekti. Tüm bunları gerçekleştirdik. Hastamızın bütün dokularının kapatılma işlemleri tamamlandı. Çok yakın zamanda hastamızı taburcu edeceğiz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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