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        Alışveriş merkezinde yürüyen merdivenden düşüp öldü

        BATMAN'da alışveriş merkezinde yürüyen merdivenlerden düşüp yuvarlanan Cevriye Kayahan (95), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:00
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        Alışveriş merkezinde yürüyen merdivenden düşüp öldü
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        BATMAN'da alışveriş merkezinde yürüyen merdivenlerden düşüp yuvarlanan Cevriye Kayahan (95), hayatını kaybetti.

        Olay, dün öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışverişe giden Cevriye Kayahan (95), yürüyen merdivenlerde dengesini kaybedince düşüp, yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Kayahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayahan'ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Aydın'a gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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