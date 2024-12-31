Alışveriş merkezinde yürüyen merdivenden düşüp öldü
BATMAN'da alışveriş merkezinde yürüyen merdivenlerden düşüp yuvarlanan Cevriye Kayahan (95), hayatını kaybetti.
BATMAN'da alışveriş merkezinde yürüyen merdivenlerden düşüp yuvarlanan Cevriye Kayahan (95), hayatını kaybetti.
Olay, dün öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışverişe giden Cevriye Kayahan (95), yürüyen merdivenlerde dengesini kaybedince düşüp, yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Kayahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayahan'ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Aydın'a gönderildi.
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