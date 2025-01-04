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        Takla atan minibüsteki baba öldü, oğlu yaralandı

        BATMAN'datakla atan minibüsteki Mehmet Salih Çiftçi (51) hayatını kaybetti, sürücü oğlu Bilal Çiftçi (24) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:11 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:15
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        Takla atan minibüsteki baba öldü, oğlu yaralandı
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        BATMAN'datakla atan minibüsteki Mehmet Salih Çiftçi (51) hayatını kaybetti, sürücü oğlu Bilal Çiftçi (24) yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Batman-Diyarbakır kara yolu Diktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Bilal Çiftçi yönetimindeki 21 LB 608 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Bilal Çiftçi yaralanırken, babası Mehmet Salih Çiftçi olay yerine hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Bilal Çiftçi, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Salih Çiftçi'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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