Takla atan minibüsteki baba öldü, oğlu yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Batman-Diyarbakır kara yolu Diktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Bilal Çiftçi yönetimindeki 21 LB 608 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Bilal Çiftçi yaralanırken, babası Mehmet Salih Çiftçi olay yerine hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Bilal Çiftçi, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Salih Çiftçi'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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