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        Kamyonetin kasasındaki gizli bölmede 9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

        BATMAN'da polisin bir kamyonette yaptığı aramada kasadaki gizli bölmede 9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 13:43 Güncelleme: 05.01.2025 - 13:45
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        Kamyonetin kasasındaki gizli bölmede 9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        BATMAN'da polisin bir kamyonette yaptığı aramada kasadaki gizli bölmede 9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Batman-Gercüş kara yolunda bir kamyonet durduruldu. Yapılan aramada kamyonetin kasasında gizli bölme tespit edildi. Zemindeki metal plakanın vidalarla tutturulduğu belirlenince araç İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine çekildi. Matkap ile sökülen plaka kaldırılınca ortaya çıkan gizli bölmeden 9 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kamyonette bulunan ve gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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