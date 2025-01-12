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        Batman'da, 6 katlı binanın teras katı yandı

        BATMAN'da, 6 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:50
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        Batman'da, 6 katlı binanın teras katı yandı
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        BATMAN’da, 6 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Gültepe Mahallesi 4303’üncü Sokak’taki 6 katlı Roj Apartmanı’nın teras katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangına takviye olarak, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da gönderildi. Apartman tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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