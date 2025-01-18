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        Öğretmeni sesini duydu; başlattığı kampanya ile 3 saatte akülü sandalye alındı

        BATMAN'da Tüpraş İlk ve Ortaokulu'nda 5'inci sınıfta okuyan ve tekerlekli sandalyeyle okula gelen engelli öğrenci Ahmet Şahin'in, kendisini okula getiren yakınına, 'Niye beni arkadaşlarım sürüyor? Ben kendi kendime gideyim' sözlerini duyan öğretmeninin başlattığı kampanya ile 3 saatte akülü sandalye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:25
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        Öğretmeni sesini duydu; başlattığı kampanya ile 3 saatte akülü sandalye alındı
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        BATMAN’da Tüpraş İlk ve Ortaokulu’nda 5’inci sınıfta okuyan ve tekerlekli sandalyeyle okula gelen engelli öğrenci Ahmet Şahin’in, kendisini okula getiren yakınına, ‘Niye beni arkadaşlarım sürüyor? Ben kendi kendime gideyim’ sözlerini duyan öğretmeninin başlattığı kampanya ile 3 saatte akülü sandalye alındı. Artan miktarla da Ahmet Şahin'in diğer ihtiyaçları karşılandı.

        Tüpraş İlk ve Ortaokulu’nda 5’inci sınıf öğrencisi bedensel engelli Ahmet Şahin, kendisini okula getiren yakınına ‘Niye beni arkadaşlarım sürüyor? Ben kendi kendime gideyim’ dedi. Ahmet’in bu sözlerini duyan ve tekerlekli sandalyeyle okula gidip gelmekte zorlandığını gören öğretmenleri, okul idaresinin de desteğiyle kampanya başlattı. Sosyal medyadan da duyurulan kampanyaya öğretmenler, okul idaresi, öğrenciler ve sosyal medyadan ulaşıp destek veren kişiler katıldı. Yaklaşık 3 saatte hedeflenen miktarın üzerinde para toplandı. Toplanan parayla akülü sandalye, artan kısmıyla da diğer ihtiyaçları satın alınıp Şahin'e hediye edildi.

        'GÜNLÜK HAYATINDA ZORLANIYORDU'

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatma Çalış, kampanyaya ilişkin bilgi vererek, "Okula gidiş-geliş ve okulda gün boyunca zamanını geçirme noktasında zorluk yaşadığı aşikardı. Biz de Tüpraş ailesi olarak onun hayatını kolaylamak, en çok da mutlu olmasını sağlamak için kolları sıvadık. Tekerlekli sandalyede anne ya da baba, ağabeyi getirmek zorunda kalıyordu. Gün içerisinde teneffüse çıkma ya da ihtiyaçlarını karşılama noktasında zorluk yaşıyordu. Arkadaşlarının ve ailesinin desteğiyle hareket ediyordu ve bu onu aslında zorluyordu. Bu nedenle de akülü sandalye ile hayatını kolaylaştırmak istedik. Hediye çalışması için okul idaremizle görüştük. Aslında aynı şekilde onların da zihninde bu düşüncenin olduğunu duymak çok da sevindirdi bizi. Sonra Değerler Eğitimi komisyonundaki arkadaşlarla istişarelerimizi yaparak hem sınıflarda, hem de sosyal medyadan duyurumuzu yaptık" dedi.

        'KISA SÜREDE BELİRLEDİĞİMİZ MİKTARIN ÜSTÜNE ÇIKMIŞ OLDUK'

        Kampanyanın hızlı cevap bulduğunu belirten Çalış, "Okulda öğrencilerimiz kendi harçlıklarından 5-10 ne kadar olursa bu hediye çalışmasında yer almak istediler, tüm samimiyetleriyle. Onlardan bir miktar geldi. Bunun dışında öğretmen arkadaşlar, okul idaremiz zaten manevi olarak ve maddi desteklerini sundu. Bir de sosyal medyadan 2-3 saat gibi çok kısa bir sürede belirlediğimiz miktarın çok çok üstüne çıkmış olduk. Bu bizi inanılmaz derecede mutlu etti. Birkaç saat içinde akülü sandalye almak ve Ahmet'in bazı özel ihtiyaçlarını ona hediye almak için belirlediğimiz miktarın üstünde bir paraya ulaşmıştık bile. İnsanlar çok duyarlılık gösterdi. Akülü sandalyeye geçiş yaptık, tekerlekli sandalyeden. Ahmet'teki o mutluluk, o enerji, o heyecan hali bizler için paha biçilemezdi. Her bir öğretmen arkadaşımız çok çok sevindik, mutlu olduk. Çocuklar evlerinden çıktıktan sonra hem Allah'ın hem de ailelerinin emaneti bize. Onların her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve gücümüzün yettiğince ihtiyaçlarını karşılayıp, hayatlarında destek sunmak, olumlu anlamda değişimler oluşturmak biz eğitimciler için çok kıymetli" diye konuştu.

        'ARTIK KİMSEDEN YARDIM İSTEMİYORUM'

        Hediyeleri için emeği geçenlere teşekkür eden Ahmet Şahin ise şöyle konuştu:

        "Ben böyle bir akülü araba istiyordum. ‘Niye beni arkadaşlarım sürüyor? Ben kendi kendime gideyim. Kendi kendime gezeyim’ dedim, Fatma Hocam, sağ olsun beni görmüş. Sonra bir karar almışlar. Bütün sınıflara duyurmuşlar, çok değerli arkadaşlarım, hepsini çok çok seviyorum. Hepsi 5-10 demeden bana yardım etmişler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Okula gidip gelirken çok zorlanıyordum. Diyordum ki ‘Keşke benim bir akülü arabam olsa, arkadaşlarım artık beni sürmese, ben kendim gitsem.’ Herkese çok teşekkür ediyorum. Sandalyeyi alınca çok rahatladım. Çok rahat gidip, geliyorum. Artık kimseye ‘Beni sürer misin?’ diye sormuyorum. Artık sıramdan çıktığım gibi teneffüste dolaşıyorum. Sonra geliyorum, sırama yine dersimi işliyorum. Bana akülü sandalye alan öğretmenlerim için ben de onlara küçük bir çikolata alarak, onları biraz olsun sevindirmek ve gülümseyen gözlerini görmek istedim."

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