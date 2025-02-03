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        Uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

        BATMAN'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Bilal E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:12 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:15
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        Uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
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        BATMAN'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Bilal E. (20) ağır yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde İluh Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal E., kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilal E. ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilal E.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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