Uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde İluh Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal E., kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilal E. ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilal E.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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