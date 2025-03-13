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        Bakan Yerlikaya: Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık (2)

        'GALİPGELEN KARDEŞLİĞİMİZ OLDU'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından Valiliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 20:31 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:35
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        Bakan Yerlikaya: Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık (2)
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        ‘GALİPGELEN KARDEŞLİĞİMİZ OLDU’

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki incelemelerinin ardından Valiliği ziyaret etti. Vali Ekrem Canalp'tan brifing alan Bakan Yerlikaya, daha sonra AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yerleşkesi içinde bulunan Kristal Park’ta güvenlik toplantısına katıldı. Bakan Yerlikaya, toplantının ardından Gültepe Mahallesinde bulunan Necat Nasıroğlu Külliyesindeki iftar programına katıldı. Burada konuşan Yerlikaya, bu kadim toprakların binlerce yıl farklı kimliklerin, kültürlerin, inançların bir arada yaşadığı, kardeşliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir coğrafya olduğunu belirterek, “Biz, Malazgirt’te Alparslan’ın ordusunda bir olmuşuz. Çanakkale’de geçilmez bir duvar, Büyük Taarruz’da hızına yetişilemeyen fırtına olmuşuz. Cumhuriyetin temelleri, etnik kökeni, dini veya mezhebi ne olursa olsun, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir ruhla atılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, ’Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur’. Emperyalist güçler, istedikleri kadar terörü maşa olarak kullanarak bizi birbirimizden ayrı düşürmeyi tezgahlasın, istedikleri kadar kanlı elleriyle Türkiye’yi zayıflatmak istesinler. Ama galip gelen kardeşliğimiz oldu, birliğimiz oldu, dirliğimiz oldu. Milletimizin başına musallat olan terör, bir daha açılmamak üzere kapanıyor. Amacımız; Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, 40 yılı aşan bölücü terör girdabını ortadan kaldırmaktır. Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirerek, büyük ve güçlü Türkiye’yi bir ve beraber olarak inşa etmektir. Bu toprakları bize vatan kılan cevher kardeşliğimizde saklıdır. Kardeşlik sevdasıyla çarpan yüreğimiz, aziz milletimizin birliğini ve beraberliğini ebediyen yaşatacak, çağlardan çağlara nakşedecektir” dedi.

        Bayram AYHAN/ BATMAN,

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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