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        Batman'da kavgayı ayırmaya çalışırken, başından vurularak öldü

        BATMAN'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan Yakup Yürek (26), başına isabet kurşunla hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 21:55 Güncelleme: 17.03.2025 - 22:00
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        Batman'da kavgayı ayırmaya çalışırken, başından vurularak öldü
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        BATMAN'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan Yakup Yürek (26), başına isabet kurşunla hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Pazaryeri Mahallesinde bulunan Oto Galericiler Sitesinde meydana geldi. İki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan Yakup Yürek, taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yürek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yürek’in cenazesi morga kaldırılırken, polis olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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