Zekeriya Yapıcıoğlu: Samimi olmayanları bu halk elbette görüyor

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yaıcıoğlu, “40 küsur yıldır memleket çok büyük acılar yaşadı, çok kan aktı. Samimi olmayanları da bu halk elbette görüyor. Bir yere not edecektir ve zamanı geldiğinde onun faturasını da onlara kesecektir" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman’da partisinin il başkanlığı tarafından Bağlar Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Yapıcıoğlu, iftar programına katılan partililerle bir süre sohbet etti. Programa Milletvekili Serkan Ramanlı, İl Başkanı Davut Şahin ve partililer katıldı. Burada konuşan Yapıcıoğlu, şiddetin durması gerektiğini ifade ederek, “40 küsur yıldır memleket çok büyük acılar yaşadı, çok kan aktı. Çok gözyaşı aktı. Çok zulümler yaşandı. Bunların bir daha yaşanmaması adına, bunların sona ermesi adına atılan her adım, söylenen her söz kıymetlidir ve biz bunun sonuca ulaşması için bize ne düşüyorsa inşallah onu yerine getireceğiz. Evet, şiddet durmalı, bir daha kan ve gözyaşı akmamalı, adalet tesis edilmeli ama bunun için daha önce de çok söyledik, bir kez daha söylüyoruz; bunun için bir irade bir de samimiyet gerekir. Temennimiz odur ki; bu konuda söz söyleyen herkes içten olsun, samimi olsun. Samimi olmayanları da bu halk elbette görüyor. Bir yere not edecektir ve zamanı geldiğinde onun faturasını da onlara kesecektir” dedi.